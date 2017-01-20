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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Başbakan Yıldırım: Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlar

20 Ocak 2017, Cuma 18:30
Başbakan Yıldırım, "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "TBMM'deki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde yaşananlara" ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamasının yapıldığını anımsattı. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zannediyorum bugüne kadar 11 madde oylandı. Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir, ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclise yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır. O bakımdan bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin, daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur, milletin de arzusudur. Milletin vaktini israf etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum."

"Anlamsız kampanyanın parçası"

Yıldırım, "MHP'li bakan açıklamanıza, Sayın Bahçeli'den açıklama geldi. 'Karanlıkta göz kırpmışlar haberimiz yok' dedi. Nasıl yorumlarsınız?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:

"Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır."

"Alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır"

"Bu soruya ek, memleket menfaatleri söz konusu olduğunda MHP'den de kabineye bakanlar girebileceği şeklinde mi yorumluyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Gündemimiz Anayasa değişikliği biliyorsunuz, TBMM'de kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek, Meclisin sözü bitecek, millet konuşacak. Millet kararını verecek, ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir. Şu anda konumuz budur. Bunun dışında bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Bugün Amerika'da devir teslim töreni olacak. Ekonomiye ne gibi bir etkisi olur?" şeklindeki soru üzerine, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Sayın Trump'a başarılar diliyoruz." dedi.

Yıldırım, Trump'ı zorlu günler beklediğini dile getirerek, "Hem küresel anlamda hem de küresel ekonomik krizin, küresel refaha dönüştürülmesi konusunda alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır. Tekrar başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Çocukları yarış atı gibi görmesinler"

Bir gazetecinin, yarı yıl tatilinde ailelere bir mesajının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Yıldırım, sabah karne gününe gidemediklerini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kendi namına çocuklarla beraber olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın yarı yıl tatilinde ödev olmadığını anımsatması üzerine Başbakan Yıldırım, "Tatil zamanı tatil, okul zamanı okul. Velilere, ailelere, büyüklerine buradan benim tavsiyem, çocukları yarış atı gibi görmesinler. Dinlenmeleri gerektiği zaman, tatil yapmaları gerektiği zaman o fırsatı kendilerine versinler." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: binali yıldırım, devlet bahçeli, yeni anayasa
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