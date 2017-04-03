Başbakan Yıldırım: Tam bir şer ittifakı var

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri Valiliği ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kayseri Şubesince, (MÜSİAD) bir otelde organize edilen akşam yemeğinde, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin, yalnızca bölgesinde güçlü olmasının yeterli olmadığına, güçlü kalmak mecburiyetinde olduğuna işaret ederek, “Çünkü Türkiye, tarihin her döneminde çok stratejik konumda olmuş ve bu topraklar, dünyanın gidişatını değiştiren bölgeler olmuş. Bugün bakalım etrafımıza, bütün olaylar bizim etrafımızda. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda hatta batımızda, her tarafta bir huzursuzluk, karışıklık var. Bütün bu şartlar içinde Türkiye’nin dimdik ayakta kalması gerekiyor. Bunu bildikleri için de ‘Türkiye geleceği inşa edecek adımları atmasın.’ diye var güçleriyle, en son gayretleriyle çalışıyorlar. Tam bir ittifak, şer ittifakı var. Kandil oradan bas bas bağırıyor, ‘Aman evet çıkmasın, evet çıkarsa biz biteriz.’ Buradan, Kayseri’den söylüyorum ‘evet’ çıkacak, onlar da bitecek. Onların kandillerini söndüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır

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Şer cephesi = Hayır cephesi!

Önce şunu tesbit edelim: Bu referandumda önümüze konanlar 2010 referandumundaki gibi “yetmez ama evet” demeye uygun değil.

Zira “sistemde iyileştirme” yapılmıyor. Dolayısıyla “ülkemiz daha iyisine layık, ama eh, mecbur kaldık madem, şimdilik bu eksik değişiklikle idare edelim” denilemez. Aksine, riskleri çok yüksek olan bir sistem değişikliği ve hatta bir anlamıyla “rejim değişikliği” yapılıyor.

Başlığa gelince; cepheleşmeye ve cepheleştirmeye karşıyız. Siyaset savaş değildir ve hiç birimiz cephede değiliz. Bize “şer cephesindesiniz” diyenlere de bunu söyleye geldik.

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HAYIRcılar ‘terör yandaşı’ mı?

Seçimler, referandumlar, demokrasinin bir lâzımıdır, gereğidir, vazgeçilmez şartıdır.

Seçim veya referandumun yapılma şekli ise, ilgili ülkenin hukuk, adâlet, hürriyet ve demokratlık seviyesini yansıtır; yani, bir nevi gösterge mahiyeti taşır.

Aynı ölçü, şüphesiz Türkiye için de geçerli. O halde, bakalım Türkiye’mizde durum nedir, ne değildir.

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