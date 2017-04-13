"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Başbakanın yerinde olsam kesinlikle gider 'hayır' veririm

13 Nisan 2017, Perşembe 17:48
CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Zeytinburnu'nda esnaf ziyareti yaptı; Gaziosmanpaşa'da da 'Hayır' lokması dağıttı.

CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu bugün Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa'da referandum çalışmalarındaydı.

Tekin ile Berberoğlu ilk olarak partisinin Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçti. 

Burada konuşan Tekin, "Kapalı devre bir anayasa sürecini götürüyoruz. 18 maddenin hiçbir tanesi ne Cumhurbaşkanı, ne Başbakan, ne de Bakanlar anlatamıyor. Ne anlatıyorlar; mesela bir billboarda baktığınızda 'İşsizlik bitecek' diyor. Doğrusu hepimiz merak ediyoruz, işsizliğin önünde hangi anayasa maddesi engelse, hemen pazartesi günü; çünkü pazar günü hayırlı bir sonuç alacağız, getirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz oy vereceğiz. 'Terör bitecek' diyor. Terörle mücadele konusunda hangi madde engelse onu da getirin ona da oy vereceğiz. Tam bir yalan rüzgarıyla götürüyorlar" dedi. 

"YÜZDE 60'IN ALTINDA DEĞİLİZ"

Seçmenlere sandığa gitme çağrısını yineleyen Gürsel Tekin, "Sizden ricam; sadece oyunuzu kullanmayacaksınız, oyunuzu kullanırken o gün yanınıza nevalenizi de alın, okul bahçesinde sandığın açılmasını bekleyin. Ne olur ne olmaz. Hırsıza kilit milit dayanmıyor. Nasıl ülkeyi soyma becerisini gösterenler, oy çalma becerisini de gösterirler. Geçmiş dönemlerde de görüldüğü gibi. Bu gidişatı kendine dert edinen herkesin o gün okul bahçesinde olmasını arzu ediyoruz. Ben şuna eminim: yüzde 60'ın altında değiliz. Yüksek oranla yurttaşlarımız hayırlı iş yapacaktır" ifadesini kullandı. 

"NASIL BİR BASKININ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

"Nasıl bir baskının olduğunu hepimiz biliyoruz. O 'Evet' kampanyasında çalışan kardeşlerimizin bir kısmı da kesinlikle sandığın arkasında 'Hayır' verecekler" diyen Tekin, "Ben birçok bakanın da 'Hayır' vereceğini görüyorum, hissediyorum. Hatta mesela ben Sayın Başbakanın yerinde olsam kesinlikle gider 'Hayır' veririm. Bir insan kendi makamına dinamit koymaz. Herhalde o da koymaz. Sayın Başbakan da aklı selim bir insandır. Pazarınız hayırlı olsun. Pazartesi günü inşallah Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk işimiz yeni bir anayasa. Nasıl bir anayasa? Herkesin kendini özgür hissedebildiği, hiç kimsenin korkmadığı, hukukun bağımsız olduğu yeni bir anayasayı inşallah hep beraber inşa ederiz ve Türkiye de bir nefes alır" diye konuştu. 

'HAYIR'I ANLATTILAR

Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ile beraberindekiler basın açıklamasının ardından 'Halkın Otobüsü' yazılı otobüse binerek Zeytinburnu'nda 'Hayır' turuna çıktı. Tekin ile Berberoğlu birçok noktada esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin ile Berberoğlu, onlara neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı. 

'HAYIR' LOKMASI DAĞITTILAR

CHP Milletvekilleri Zeytinburnu'ndaki esnaf ziyaretinden sonra da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 'Hayır' lokması dağıttı.

DHA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    44. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: OHAL'in uzatılmasına ihtiyaç var

    NASA'dan tarihi keşif

    Beşiktaş yarı final için sahada

    Pentagon: Afganistan'a nükleer dışındaki en büyük bombamızı attık

    Şener: Bu bir felakettir

    Muğla'da korkutan şiddetli deprem

    Akdeniz'den bir facia haberi daha

    KHK ile işten atılanlar: Yaşadıklarımız sosyal idam

    Karamollaoğlu sert tepki gösterdi: Akıllı bir insan bunu yapar mı?

    Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok

    Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

    Rus Sözcünün tepki çeken 'Türkiye' açıklamalarına cevap verdi

    ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

    'Evet' mitinglerinin maliyeti 164 milyon lira

    ''Türkiye, adaletli olduğu sürece İslam alemine büyük hizmetler sunabilir''

    Jandarma araçlarının plakaları değişti

    Erbakan'lı Evet-Hayır yarışı: ''Beni, AKP’nin günahlarına alet etmeyin''

    MİT tırları savcısına istenen ceza belli oldu

    100 bin esnaf kepenk indirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek başına OHAL yetkisi
    Mağdur Kürsüsü

    “Görüntülü konuşma”
    Genel

    Dikkat; zorunluluk getirildi: Pasaportlarda yeni uygulama herkesi kapsıyor
    Caner KUTLU

    Öğretmeni yenen “talebe!” - 1
    Genel

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te
    Genel

    En büyük endişemiz adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’a göre 31 Mart
    Genel

    Keyfî yasaklara suç duyurusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.