Başbakanlık: Ayrımcı paylaşımlar için yasal işlem başlatıldı

"Milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir"
Başbakanlık’tan yapılan yazılı bir açıklama ile sosyal medya konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklama, “Yaşam tarzı eleştirileri teröre hizmet eder” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Ayrımcı paylaşımlar için yasal işlem başlatıldı.
AA