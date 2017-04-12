"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'Başkanlığı 3-5 sene uygularız, baktık olmuyor değiştiririz'

12 Nisan 2017, Çarşamba 16:13
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' isimiyle referanduma sunulan anayasa değişikliğinin mimarlarından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, önceki gün katıldığı bir televizyon programında 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pratikte sistemin nasıl işlediğini daha rahat görebileceklerini belirten Karatepe, "Uygularız 3 sene 5 sene, baktık olmuyor, toplanır parlamento tekrar değiştirir" ifadelerini kullandı.

'Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi' başlıklı bir makalesinde, anayasa değişikliğinin ardından eyalet sistemine geçilmesini istediği şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Karatepe, üniter devletten yana olduğunu fakat şehir yönetimini anlatırken ilçelere belediye, büyükşehir yönetimleri yerine de şehir yönetimi kavramlarının kullanılması gerektiğini ileri sürdü.

"Baktık olmuyor, değiştiririz"

Meclis'in bütçe yapma yetkisinin elinden alınmasıyla ilgili değişiklik önerisini de açıklayan Karatepe, denge-denetleme esasını gözettiklerini, yeni düzenlemede hem başkanın direnme yetkilerini hemde Meclis'in başkana karşı direnme yetkilerini indirdiklerini söyledi. Pratikte sistemin nasıl işlediğini daha rahat görebileceklerini belirten Karatepe, “Uygularız 3 sene 5 sene, baktık olmuyor, toplanır parlamento tekrar değiştirir” ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan'ın "Bu deneme yanılma tahtası mı" sorusuna "Netice itibariyle bilmediğimiz bir sisteme geçiyoruz biz" diyen Karatepe, Hakan'ın "Peki risk yok mu" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Herşey de risk var. Bakın nerede risk var. İşte böyle bir sistemi bir politik liderin gündeme getirmesinde bile risk var. Ama risk var da, riskin de keyifli tarafı şu: Öyle bir risk ki bunu göze alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz hiç bilinmeyen birşeyi, hem de bundan bir sene önce kamuoyu yoklaması yaptığınız da halkın yüzde 25'inin desteği var. Siz bunu gündeme getiriyorsuz. Herşeyin riski var. Risk her zaman vardır. Keyfi orada."

"Bilmiyoruz"

Partili cumhurbaşkanlığına ilişkin tartışmaların da yapıldığı programda, cumhurbaşkanının parti genel başkanı seçilmesi durumunda hem yürütmenin hem de yasamanın başında olacağına dikkat çekildi. Parti liderlerinin eline liste alıp milletvekillerini belirlediğini hatırlatan Hakan'a, Karatepe'nin yanıtı şöyle oldu:

"Parlamenter sistemin kaynağı olan İngiltere'de parti disiplini gelişti. Çünkü parti disiplini olmazsa parlamenter sistem çalışmıyor. Yani parlamentoda güvenoyu almış bir hükümetin varlığını sürdürebilmesi için gruba sahip olmanız ve grubun hükümete desteğinin devam etmesi gerekiyor. Başkanlık sistemi olan ülkelerde bu kadar parti disiplini yok. Tamamen disiplinsiz de demek istemiyorum ama bilmiyoruz.

"Başkana bazı imtiyazlar tanıdık"

Programda Anayasa değişikliği geçerse Cumhurbaşkanı'nın denetimsiz olacağına ilişkin eleştirilerde gündeme geldi. Milletvekillerinin Başkan'a yazılı soru sorma hakkının bulunmamasına ilişkin Karatepe, Başkan'a bazı imtiyazlar tanıdıklarını söyledi:

"Yazılı soru başkana sorulamıyor. Yani işte başkana öyle bir ayrıcalık tanıdık. Başkan yani sonuçta. Başkana bazı imtiyazlar ayrıcalıklar tanıdık."

"Yargıca, hocaya oy hakkı yanlış"

Karatepe son olarak şunları söyledi:

"2010'da getirilen tarafsız ve bağımsız yargı konusu olmadı. Mantıklı da değil. Ben aynı zamanda kamu yöneticiyim. Hiçbir meslek mensubunun kamuda kendileri tarafından yöneticilerini seçmesi doğru değildir. Mesela rektörler seçildi, seçim yapıldı üniversitemizi çökerttiler. Seçildiği günden itibaren o rektör, bir sonraki seçimde nasıl seçim kazanacak onun üzerine yatırım yapmaya başladı. Demokrasi diyorsun ama demokrasi daha çok politik amaçlı birşeydir. Düşünülür, rasyonel olan tayin edilir. Netice itibariyle hocalara üniversiteyi yönet diyorsun, hoca üniversiteyi nasıl yönetecek, yönetemiyorlar işte. Esasen bu sistemde yanlış. Tamamen değişmeli. Hocalar hiç yönetmemeli üniversiteleri. Yargıçlara da yargıç yönetiminin belirlenmesinde oy hakkı vermek filen o kadar doğru değil."

Okunma Sayısı: 1319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    12.04.2017 16:37:34

    He canım. Değiştiririz gider. Ama o parlamentoyu biraz zor toplarsın sen!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

44. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

En büyük endişemiz adalet

Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te

Keyfî yasaklara suç duyurusu

Demokrat Parti Ümraniye’de ‘Hayır’ı anlattı

Çözüm için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?

Dikilen ağaçlar susuzluktan kurudu

Trump: Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

Rusya'dan şaşırtmayan veto

Lavrov: Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz

Dink soruşturmasında flaş tutuklamalar

Rusya: Türkiye kendi işine turizme, sebzelere baksın

Meral Akşener: Ömür boyu yargılanamayacağı bir zırh var

''Evet’ten yana olmak İslâm’ın icabıdır, imanın icabıdır, karşı olanlara bak''

'Başkanlığı 3-5 sene uygularız, baktık olmuyor değiştiririz'

Diyarbakır saldırısını PKK üstlendi

Bu çocuklar suçlu değil, kurban

Kılıçdaroğlu: Karar verdim; girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim

Macaristan'dan sevindiren haber

Oda TV davasında karar açıklandı

Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tek başına OHAL yetkisi
Genel

Nur’un tutukluluğu Index on Censorship’te
Genel

Keyfî yasaklara suç duyurusu
Mağdur Kürsüsü

“Görüntülü konuşma”
M. Latif SALİHOĞLU

Bediüzzaman’a göre 31 Mart
Caner KUTLU

Öğretmeni yenen “talebe!” - 1
Genel

En büyük endişemiz adalet
Genel

En büyük eksik adalet
Ali FERŞADOĞLU

Zan, su-i zan ve adalet
Ahmet BATTAL

Bilgi toplumunda hukuk

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.