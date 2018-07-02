"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Başkent'te 'erken yerel seçim' konuşuluyor

02 Temmuz 2018, Pazartesi 09:06
24 Haziran'daki erken seçimin ardından Ankara'nın gündemini erken yerel seçim iddiaları oluşturuyor. Kulislerde yerel seçimlerin bu kasım ayında yapılacağı konuşulurken CHP'den bu karara olumlu bakacağı ifade ediliyor.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, henüz hükümet kurulmamışken, siyasi partilerin gündeminde yine bir erken seçim var. 

 

Cumhuriyet'in haberine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nınbir televizyon programında gıda fiyatlarındaki artışları anlatırken yaptığı 'yerel seçimlerin erkene, 1 Kasım’a çekilmesinin doğru olacağı' yönündeki açıklaması üzerine de kulislerdeki bu iddia yerini tartışmalara bıraktı. 

CHP yönetimi, partinin yerel seçimlere hazır olduğuna dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran'daki erken seçim öncesi söylediği bazı sözlerin ardından partinin olası erken yerel seçimler için hazırlıklar yaptığı, akademik kurullar oluşturulduğu, il ve ilçe teşkilatlarına da “Hazır olun” talimatının verildiği belirtiliyor.

'AKP'NİN OYUNUNA GELMEYİZ'

CHP’nin Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün annesinin ölümün üzerine başsağlığı ziyaretine gelen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş öncülüğündeki heyetin de “Yerel seçimlerin erkene, aralık ayına alınması ile ilgili görüşünüz ne olur” diye sorup görüş aldığı, buna karşılık da şu yanıtı aldığı kaydedildi:

“CHP, seçimden kaçmaz. Ancak böyle bir karar alınacaksa, bu kararın Türkiye yararına olup olmadığını yetkili kurullarında tartışır. Şu an için bizim gündemimizde yerelde erken seçim yok. Diğer partilerin de desteğiyle eğer Meclis’ten bu yönde bir karar çıkarsa, biz de adımlarımızı ona göre atarız. Biz, AKP’nin oyununa gelmeyiz. Eğer, bir oyun kurulacaksa, oyunun kurallarını CHP belirler."

İYİ PARTİ DE ERKEN SEÇİM KARARINI DEĞERLENDİRECEK

İYİ Parti yönetimi de yerelde erken seçime ilişkin kararın partide değerlendirileceğini, “Türkiye’nin ekonomik göstergeleri, terörle yürütülen mücadele açısından böylesi bir erken seçime gerek duyulması halinde partinin karar alacağını” belirtiyor. 

MUHALEFETTEN DESTEK GEREKİYOR

Anayasada yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması hükmü yer aldığından, değişikliğin yapılabilmesi için Meclis’te 367 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin milletvekili sayısı 344 olduğundan, bu sayı anayasa değişikliğinin Meclis’te yapılabilmesi için yetmiyor. Bu nedenle de gözler, ‘Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti gibi partiler ile HDP’de. Muhalefet cephesinin iktidardan gelecek yerel seçimleri öne alma teklifine ne yanıt vereceği de kulislerde tartışılıyor.

'KAFALARINDAKİ TARİH 4 KASIM'

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da AK Parti'nin kongresini 18 Ağustos'a almasına dikkat çekti. Yarkadaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj ile seçimlerin 4 Kasım 2018'de olacağı görüşünü dile getirdi:

"AKP'nin büyük kongresini öne çekmesi, yerel seçimlerin tarihinin değişeceğini gösteriyor. AKP, ekonomik krizin derinleşmesine ve yurttaşlar üzerinde hissedilmesine olanak vermeden seçimi gerçekleştirmek istiyor. Kafalarındaki tarih ise 4 Kasım 2018. Buna tüm partiler uyar…"

Sputnik Türkiye

Etiketler: erken seçim, yerel seçim, Türkiye, AKP, İYİ Parti
Okunma Sayısı: 550
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivas olaylarında ölenler anıldı

    YSK başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçları hakkında konuştu

    PKK'nın "Kato bölge sorumlusu" düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

    ABD'de göçmenlere bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 yaralı

    Başkent'te 'erken yerel seçim' konuşuluyor

    Yeni sistem için gereken 3 kararname bu hafta çıkartılacak

    Türk Tabipler Birliği Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleme kararı aldı

    Borçlanmaya devam

    "İlerlemiş yaşına rağmen yorulmadan çalışan bir profesör"

    Sağlıklı yaşamanın şifresi: Kuru meyve

    'Din'lenme zamanı

    Toplumsal barışı zedelemeyin

    Bu caminin minaresi var, kubbesi yok

    Hırvatistan, Danimarka'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

    ''Dera’da yaşananlar akşam haberlerinde gündem bile olmuyor''

    Çocuklar için seferberlik çağrısı

    Akademisyenlere ‘vicdan’ çağrısı

    Markette fiyatlar uçtu

    Silah kazasında yaralanan askerden acı haber

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.