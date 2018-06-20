Başörtüsü sorununu biz çözdük

Başörtüsü problemini kendisinin çözdüğünü belirten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanıydı sorun. Üniversitede kızların başörtüsü mü sorulur? dedim. Sayın Abdullah Gül’e de sorabilirler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite ve kamuda başörtüsüne ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Kral FM’de Gezegen Mehmet’in “Başörtüsü konusunda ne demek istersiniz? Okullarda, kamuda başörtülü kişiler var. Keşke bu sorunu CHP çözseydi” sorusunu, “Ben çözdüm. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanıydı sorun. Üniversitede kızların başörtüsü mü sorulur? dedim. Biz, bütün kızlarımızın okumasını istiyoruz. Okumuş gelmiş, o yaştan sonra kime ne soracaksın? Sana ne kızın başörtüsünden. Kendisinin yaptığı açıklamalar vardır, ‘Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar üzerine biz başörtüsü sorununu gündemden çıkardık’ diye. Sayın Abdullah Gül’e de sorabilirler” şeklinde cevapladı.

Başörtüsü üzerinden enerji kaybedildi

Kılıçdaroğlu başörtüsü konusuna dair açıklamalarında ayrıca geriye gitmenin olmayacağını, bir kadının giyimiyle kuşamıyla uğraşmanın 21. yüzyılda insanlık dışı bir şey olduğunu ifade etti. “Neden başörtüsüyle uğraşanlar sizden gibi görünüyor?” sorusuna ise CHP lideri, “Onu bilemiyorum ama benim rahmetli annem de başörtüsü örterdi, ablam hala başörtüsü örter. Muharrem Bey’in annesi de kız kardeşi de başörtüsü örtüyor. Bu, siyasete malzeme edildi ve Türkiye başörtüsü üzerinden enerjisini kaybetti büyük ölçüde. Bu bir taktikti, siyasete malzeme oldu. Bugün siyasete malzeme olmanın tamamen dışında artık” cevabını verdi.