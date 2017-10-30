Baykal'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın yaşamsal bulgularının iyiye gittiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde bekleyen gazetecilere, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi. İbiş, ''Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü'' dedi.

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