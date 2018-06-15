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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Bayramda ağız tadını bozmayalım'

15 Haziran 2018, Cuma 09:00
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını baba ocağındaki Elmalık Köyü Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce daha sonra köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarı başında dua okudu.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan İnce, bayramlarda geleneksel sıra olayının olduğunu, köyde herkesin birbirinin yaşını bildiği için ona göre sıraya girilip bayramlaşıldığını söyledi.

İnce, bunun güzel bir gelenek olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

"Köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tadını bozmayalım ama akşam üzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşam üzeri gerekli cevabı veririm. Şimdiden teşekkür ederim herkese."

Muharrem İnce, daha sonra annesi Zekiye İnce'nin evine giderek annesiyle bayramlaştı.

AA

Etiketler: muharrem ince, bayramlaşma, seçim, miting
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