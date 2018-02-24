BBP’den ve SP’den ortak tavır bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AKP ile MHP arasında yapılacak olan seçim ittifakına katılmak istemediğini açıklayan ve en son olarak ısrarlar karşısında “Biz yerimizde iyiyiz” açıklaması yapan Saadet Partisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akdağ, bu ittifakı “mükemmel” olarak tanımladı ve Toplumun belli alanlarda bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Hukukçular çalışıyor

Akdağ, şunları kaydetti: “15 Temmuz, bunun önemini bize gösterdi. Afrin meselesine bakıyoruz, Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün toplum bir araya gelebiliyor. Dolayısıyla evet, partiler farklı farklı olabilir ama birbirine yakın düşünceleri olan, özellikle belli konularda mutabık kalmış partilerin ittifak yapması, milli iradenin Meclis’e yansımasını daha da güçlendirecektir. Aslında doğrusu biz hem BBP’den hem de Saadet Partisinden bu hususta ortak tavır bekliyoruz. Bunun şekli nasıl olur, bu, teknik bir meseledir, bunu zaten hukukçular çalışıyor, tartışıyor.”