BBP Genel Başkanı Destici: İsraf ve borç ödenemeyince 'Varlık Fonu' kuruluyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Partinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Borçlar ödenemeyince Varlık Fonu kuruluyor" dedi.

"BORÇLANMA VE KAYNAK OLUŞTURMA ÜZERİNE KURULAN FON"

Varlık Fonu'na aktarılan şirketler ve fonun kurulma sebebi hakkında konuşan Destici, “600 milyar dolar iç dış borç toplamı olan neredeyse nüfusunun yarısının açlık sınırında yaşayan bir ülkede 51 tane başkanlık divanı üyesine nasıl olurda sınırsız harcama yetkisi verilebilir. Bütçesi yüksek olan devletler bile bunu yapmıyor. Kimin parasını kime peşkeş çekiyorsunuz. Bu yetmez bakanlıklardaki cumhurbaşkanlığındaki harcamaları bir görelim. Vatandaşın paraları nereye harcanıyor açıklayın bir görelim. Bu kadar israf ve borç ödenemeyince varlık fonu kuruluyor. Benim bildiğim varlık fonu açtım okudum bütçesi fazla olan ülkeler, kaynağını değerlendirmek için varlık fonu kurarlar. Bizde kurulan varlık fonu adeta bir borçlanma adeta kaynak oluşturmak üzere kurulan bir fon. Devlet borçlarını ödeyemez hale gelmiş. Devlet yatırımların paralarını ödeyemez hale gelmiş ya da yatırımlarda ihalelerin verildiği şirketler borçlanamaz hale gelmiş onlara yeni borçlar bulmak için bir fon oluşturulmuş” dedi.

"MİLLETİMİZ BİR KAMPLAŞMA BİR AYRIMSAYA DOĞRU GİDİYOR"

Referandum sürecinde kendisinin de bir kararı ve tercihi olabileceğini ifade eden Destici şöyle konuştu:

“Referandum süreci ve yeni anayasa değişikliği süreci, henüz Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp resmi gazete yayınlanmış değil. Ben daha öncede ifade ettim. Bu beklemenin bir tarih ayarlama süreci olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da dün buna benzer bir açıklama yaptı. Benim tahminim Perşembe gece ya da Cuma günü bu değişikliğin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacağıdır. Bu süreç içerisinde milletin tercihi noktasında milletimiz bir kamplaşma bir ayrımsaya doğru gidiyor. Evet diyeninde hayır diyeninde tercihine herkes saygı duymak zorundadır. Evet bizde BBP olarak henüz kararımızı açıklamadık istişarelerimizi tamamlayacağız ve kararımızı paylaşacağız benimde kişisel bir tercihim var. Bu tercihim sadece beni ilgilendirir. Ben bunu şu anda açıklama yapmış olsam bu bütün camiamızı ilgilendirir. Lider sultasının olmadığı tek siyasi parti Büyük Birlik Partisi’dir” dedi.

Bir televizyon kanalında şahsına ve partisine hakaret edildiğini belirten Destici, “Biz eleştirilere açık bir partiyiz ama hakareti asla kabul edemeyiz. Elbette ki bir hakaret yapıldığında da buna BBP hukuk çerçevesi içerisinde ve alperenler ile gerekli tepkiyi gösterecektir ve göstermiştir de. Hakaret edenleri de özür dilemeye davet ediyoruz. Hatta bugünkü programında da özür dilediler zaten” dedi.