BBP lideri Destici: İdam mutlaka geri getirilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de idam cezasının mutlaka geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Referandum çalışmaları için Şanlıurfa’ya gelen Mustafa Destici, partisinin il teşkilatını ziyaret ederken idam cezasının iki şey için mutlaka ama mutlaka getirilmesi gerektiğini ifade etti. BBP olarak idam cezasının belirli suçlarla ilgili geri getirilmesini kamuoyu gündemine ilk getiren parti olduklarını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"2011 yılında 2 milyon imza topladık ve imzalar şu anda TBMM'de bulunmaktadır. İki şey için idam istedik; çocuklarımızı, kadınlarımızı ve kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip öldüren sapıklar ve bizzat kurşunu sıkan bombayı patlatan ve bunun emrini veren teröristler için. Bizim tavrımız açık ve net. Bu suçlar için idam cezasının mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım."

İdam cezasının geri getirilmesinin adaletin tecelli etmesi ve hakkın yerini bulması açısından önemli olduğunu kaydeden Destici, "Bizim inancımıza da, örf ve adetimize de, adalet anlayışımıza da yüzde yüz uygundur. Biz batının Hıristiyan ülkesi değiliz. Biz öz be öz Anadolu’nun Müslüman Türk milletiyiz. Dolaysıyla idamın geri gelmesi lazım" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Destici, şöyle dedi:

"Adalet Bakanımızın talimatıyla Adalet Bakanlığı Yargıtay 6’ncı Ceza Dairesinin vermiş olduğu bu üst dereceli memurlarla ilgili ‘Kovuşturmaya yer olmadığına’ dair kararın kamu yararına bozulmasını istedi. Yeni bilgiler ve deliller sunarak bozulmasını talep etti. İnşallah bu soruşturma sürecin aydınlatılması noktasında atılmış olan önemli bir adımdır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bilgisi olduğunu ve bu konuda kendisini de bilgilendirmiştik. Bu sürecin aydınlatılması noktasında hata, ihmali ve kusuru olanların hukuk önünde hesap vermesi adına önemli bir gelişme, önemli bir adım, önemli bir tavır ve önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir başka esas ana beklentimiz Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ana soruşturma dosyasına verilmiş olan takipsizlik kararının kaldırılarak dosyanın tüm yönleriyle tekrar inlemeye ve soruşturmaya açılmasıdır. Gereken adımın atılacağına inandığımı söylemek istiyorum."

Destici, kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü dolaştı, burada bulunanlarla sohbet etti.