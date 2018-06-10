BBP: OHAL’siz Türkiye için...

AKP ve MHP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı‘nda yer alan BBP’nin, yüksek istişare kurulu başkanı Hakkı Öznur, AKP’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Öznur “Tek adam rejimine, AKP despotizmine karşı çıkan mazlûmların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz” dedi. Öznur, “OHAL’siz, KHK’sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AKP/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz.” açıklamasında bulundu.

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