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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

'Bedelli askerlik' hakkında bir açıklama da Bakan Işık'tan

13 Haziran 2017, Salı 14:29
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AKP Grup Toplantısı öncesinde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işık, Güneydoğu sınır hattındaki askeri birliklerdeki Mehmetçik ile sahur ve iftar programlarında bir araya geldiklerini söyledi.

Mehmetçiğin moralinin üst seviye olduğuna dikkati çeken Işık, sınır güvenliğine ilişkin çalışmalar kapsamında "Entegre Sınır Güvenliği Sisteminde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanacağız. Aselsan, Havelsan ve diğer özel sektörün temsilcilerinden... Örnek uygulamayı ortaya koyacağız ve oradaki asker, polis, jandarmadan aldığımız beslemeye göre sınır güvenlik sistemini tüm bölgede yaygınlaştıracağız." dedi.

Işık, bedelli askerlik noktasında Milli Savunma Bakanlığı cephesinde yeni bir gelişme olmadığının altını çizerek, "Harp cephesinde yeni bir gelişme yok." dedi.

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Okumak için tıklayınız:

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik yok mu?

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Bedelli askerlik istiyorlar

AA

Etiketler: fikri ışık, mili savunma bakanı, bedelli askerlik
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