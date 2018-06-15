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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Bedelli askerlik hakkında ilk kez bir açıklama yapacağım'

15 Haziran 2018, Cuma 22:00
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Yalova'nın, çocukluğunun, gençliğinin ve hayallerinin şehri olduğunu belirterek, 2002'de ilk milletvekili seçildiğinde, hemşehrilerinin kendisini buradan uğurladıklarını ifade etti.

Muharrem İnce, 'Kocaeli'ye kadar yürüyerek gideceğim' demiştim. O zaman size bir söz vermiştim. 'Bu burada kalmaz bu zirvede biter' demiştim. İşte siyaset uzun ince bir yolculuk. Bugün uzun kısmı bitti ince tarafındayız şimdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yalova'da miting yaptığını anımsatan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Yalova Üniversitesi'ni ben kurdum diyor, doğru ama 2003'te Yalova Üniversitesi kanun teklifini verdim, milletvekillerine reddettirdin ve 5 yıl sonra kurdun. Beni dinleseydin, Yalova Üniversitesi 2003'te kurulacaktı. Bir şey daha söylüyor. 'Muharrem İnce 16 yıldır milletvekilisin Yalova'ya ne kazandırdın' diyor. Yalova'ya cumhurbaşkanı adayı kazandırdım daha ne kazandıracağım. Yalova'ya seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Yine buraya gelip benim şehrime, benim doğup büyüdüğüm şehirde yalan yanlış bilgiler veriyor. Bu işin özeti şu; Tarzan zorda."

"Size borcumu ödeyeceğim"

Cumhurbaşkanı olduğunda Yalova'ya tıp fakültesi kuracaklarını, askeri havaalanını sivil ulaşıma açacaklarını belirten İnce, "2002'de size verdiğim sözü tutacağım. Size borcum var. Cumhuriyet tarihinde 2 milletvekili çıkaran bir ilde 5 dönem arka arkaya seçilen tek kişi benim. Size borcum var. Size borcumu ödeyeceğim." diye konuştu. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya davet eden İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 48 saat içerisinde Olağanüstü hali (OHAL) kaldıracaklarını bildirdi.

23 Haziran'daki büyük İstanbul mitingine herkesin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyerek, kol kola girerek, gelmesini isteyen Muharrem İnce, seçimi ilk turda kazanacağını ifade etti.

"Bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz"

"4 Mayıs'ta yola çıkarken Allah şahit birinci turda kazanacağımı düşünmemiştim." diyen İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci tura kalınca baş başa yarışırız demiştim. Bugün değiştirdim o düşüncemi. Birinci turda hallediyoruz bu işi. Bir konu hakkında ilk kez bir açıklama yapacağım. Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum ama toplumun da bir gerçeği. Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz. Asla ikincisi yok. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına. Üçte birini savunma sanayisine."

AA

Etiketler: ince, seçim, miting, bedelli askerlik
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