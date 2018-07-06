AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"Erken seçim düşünmüyoruz"

Yerel seçimlerin erkene alınmasının parti olarak gündemlerinde olmadığını vurgulayan Ünal, "Türkiye şu anda öncelikli olarak kendi gündemine odaklanmış durumda, yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye hızla yoluna devam ederken yeniden erken seçim atmosferine sokmanın doğru olmadığını ve bizim de gündemimizde olmadığını, böyle bir şey olmadığını kamuoyuyla paylaştık. Biz hiçbir şekilde şu anda bir erken seçim düşünmüyoruz." diye konuştu.

Ünal, "Bedelli askerlik noktasında çalışmalar ne aşamada?" şeklindeki soruya, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." yanıtını verdi.