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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

'Bedelli askerlik seçim sonrası gündeme gelecek'

12 Haziran 2018, Salı 13:49
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatını değerlendirdi.

Bakan Canikli, "Kandil'e yönelik hava harekatının güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edeceğini" vurgulayarak, geçici operasyon yapıp dönmenin hedeflenmediğini söyledi.

"Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız." ifadelerini kullanan Canikli, "Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek." dedi.

ABD ile Menbiç mutabakatı

Bakan Canikli, ABD ile varılan Menbiç mutabakatı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Menbiç mutabakatı doğrultusunda terör örgütü YPG/PYD unsurlarının Münbiç'ten çıkarılacağını, bu işlemin askeri gözetimi ile yürütülmesinin Amerika ve Türk askerleri tarafından birlikte yapılacağını ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

" (ABD ile) Her şey birlikte yapılacak. Bizim açımızdan bakıldığında bu mutabakatın amacı Münbiç'in YPG/PYD unsurlarından temizlenmesi.

Bizim baştan beri düşüncemiz şu; Suriye iç savaşı başlamadan önceki demografik yapıya uygun ve onu yansıtacak şekilde yerel yönetimler oluşturulacak. Yerel yönetimde yer alacaklar da yine Amerika ve Türkiye tarafından birlikte belirlenecek.

Sayın Mattis'le görüşmemizdeki 'hiçbir şekilde oyalama olmayacağı' ifadesi son derece önemlidir, bizim açımızdan. Bu ifadeyi çok açık ve net bir şekilde kullanmıştır.

YPG/PYD'nin PKK'nın bir parçası olduğu, onlar tarafından kumanda edildiği, aynı terörist havuzunu kullandıkları konusunda ikna olmuş durumdalar. İkna olmamış olsalardı bu mutabakat sağlanmamış olurdu.

Burada PYD/YPG'yi, terör uzantılarını, terör yapılanmasını ABD ile mutabakata vararak çıkartmayı, Suriye'nin tamamında da terör örgütlerinin birlikte temizlenmesinin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz." 

Bedelli askerlik

Canikli, bedelli askerlikle ilgili de "Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu. Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

AA

Etiketler: canikli, bedelli askerlik
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