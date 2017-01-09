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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Bekir Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir

09 Ocak 2017, Pazartesi 21:33
Bekir Bozdağ Meclis'te anayasa değişikliği ile ilgili konuşuyor. Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz. Aynı şeyi yapıyoruz.

Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin bekaasıyla doğrudan ilgilidir. "Anayasa değişikliği bir şahıs meselesi değil, memleket meselesidir. OHAL döneminde Anayasa değişikliği görüşülemez yaklaşımı doğru değildir.

PARLEMENTO YETKİLİDİR

Bu Gazi Meclis savaşın olduğu dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış, yürürlüğe koymuştur. Parlamento Anayasa yapmaya yetkilidiı. Bu değişiklik rejim değişikliği olarak gösterilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet'in niteliklerine ilişkin bir tartışma yoktur. Bunu rejim değişikliği olarak nitelendiremezsiniz, bu farklı bir takdim olur.

Cumhurbaşkanı'nın bütün eylemlerine karşı hukuk deneyimi açılmaktadır. Meclis'in deneyimi zorunlu kılınıyor. Bugün yargıda çift başlılık var.

ETKİN VE GÜÇLÜ

Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma şartlarını çok iyi görmek gerekir. Bugün parlamentonun yasama denetimini etkin bir şekilde yaptığını söyleyebilir miyiz? Parlamento hem yasama hem denetim faaliyetleri bakımından daha güçlendirilmektedir. Yasama denetimi daha etkin ve daha güçlü bir şekilde yapılacaktır. Milli egemenliği tahkim ediyor, güçlendiriyor.

ATATÜRK ANAYASASI

Partili Cumhurbaşkanı ile yeni tanışmıyoruz. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. Cumhurbaşkanı'na siyasi sorumluluk getirdik, yanlış mı yaptık?"

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  • levent

    09.01.2017 21:46:18

    demek bugüne kadar herkes sorumsuz muydu?

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Bekir Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir

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