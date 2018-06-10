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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

"Ben bunun özellikle yapıldığına inanıyorum''

10 Haziran 2018, Pazar 17:26
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, "İktidar olduğumuzda, cumhurbaşkanı seçildiğimizde 5 yıl içinde bu ülke gıda ithalatını bitirecek ihracat yapar hale gelecek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisince İzmir'in Bergama ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, milletin özellikle kadınların kendisine "yola çık, yürü" dediğini, cumhurbaşkanı adayı olmasıyla meydanların şenlendiğini, adayların çoğaldığını söyledi. 

Televziyon kanallarının İYİ Parti'ye karartma uyguladığını ileri süren Akşener, "Güvendiğiniz tek şey milletse o sizi hiç yalnız bırakmaz." dedi. 

Çiftçinin yem alamadığını, mazot alamadığını, tarlaya küstüğünü, ahırların boşaldığını savunan Akşener, "Ben bunun özellikle yapıldığına inanıyorum. Türkiye buğday, et ithal eden, inek, öküz ve samanı ithal eden bir ülke oldu. Küçükbaş hayvan ithal ediyor, soğan, sarımsak ithal ediyor. Mercimek ithal ediyor, aklınıza ne gelirse ithal ediyor. Geleceğin en önemli kritik problemlerinden biri gıda biri su. İktidar olduğumuzda, cumhurbaşkanı seçildiğimizde 5 yıl içinde bu ülke gıda ithalatını bitirecek ihracat yapar hale gelecek."

Türkiye'deki işsizliği sona erdirmeyi, fabrikalar açmayı hedeflediklerini, TRT'yi özelleştireceğini, oradan gelecek parayla gençlere vatandaşlık maaşı ödeyeceğini anlatan Akşener, emekli, hasta ve engellilere yönelik projeler hayata geçireceklerini belirtti. 

İYİ Parti'nin işçilere, çiftçilere, tüm Türkiye'ye iyi geleceğini ifade eden Akşener, partisinin İzmir milletvekili adaylarını sahneye çağırarak vatandaşlardan oy istedi.

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Etiketler: iyi parti, meral akşener, seçim, millet ittifakı
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