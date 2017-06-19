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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

"Ben de mühendisim, siz de"

19 Haziran 2017, Pazartesi 13:16
Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı. İki lider baş başa görüşme öncesi selamlama konuşması yaptı.

Başbakan Yıldırım, "Biz komşuyuz, bizde bir tabir vardır; komşu komşunun külüne muhtaçtır. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, bu demektir ki aynı kaderi paylaşıyoruz. Şüphesiz zaman zaman sorunlar olabilir, sorunların çözümü de aklıselimle konuşarak karşılıklı diyalogla halledilebilir." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Yunanistan'ın zorlukları olduğunu, Türkiye'nin de güney sınırlarında, Suriye'de, Irak'ta iç savaşın devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Dolayısıyla zorluklarımız var, bu zorlukları dayanışmayla karşılıklı iyi niyetle anlayışla çözebileceğimize inanıyorum. Birlikte yapacağımız olumlu çalışmalar, fırsatlar, sorunlarımızdan daha fazla. Dolayısıyla fırsatlara daha fazla yoğunlaşmak, sorunları da zamana yayarak iyi komşuluk, adalet içinde, diyalogla çözmek her zaman mümkündür. Bunun gayreti içinde olmamız gerekir." şeklinde konuştu.

"Ben de mühendisim, siz de"

Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın, "İkimiz de mühendisiz, bu nedenle sorunlara hızlı ve olumlu çözüm bulma imkanımız var diye düşünüyorum." ifadesi üzerine, "Katılıyorum, ben de mühendisim, siz de mühendissiniz, dolayısıyla daha pragmatik, analitik yollarla konuları ele alıp pratik çözümler geliştirebiliriz. Ön yargılar, yanlış algılar bizim, konuların üzerine cesaretle gitmemizi engellememeli. Ümit ediyorum bu ziyaretimizde var olan iyi komşuluk ilişkilerimizi daha da ileri düzeye hem ticari hem de beşeri ilişkiler bakımından geliştirmek için fırsat olur." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi komşu ülkeler olarak birbirimize yardım etmeye koştuk"

Yunanistan Başbakanı Çipras da ziyaretin "ilginç ve güzel" bir dönemde yapıldığını söyleyerek, "Hem ikili hem bölgedeki gelişmeler açısından çok önemli bir ziyaret olduğuna inanıyorum. Son görüşmemizde çok olumlu noktaları olan bir ajanda açılmıştı. Bu güzel ilişkilerin devamını dilediğimizi önemle arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Çipras iki ülkenin ciddi sorunlarla karşılaştığına ve zor dönemlerden geçtiğine işaret ederek "Ancak iyi komşu ülkeler olarak birbirimizin zorluklarını istismar etmeye değil, yardım etmeye koştuk. Bunu yapmaya devam etmemizi umuyorum. Bu önümüzdeki sorunları, yapıcı bir yaklaşımla çözüme yaklaştırmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sorunlara cesaretle yaklaşmanın önemine dikkati çeken Çipras, "Biz fen bilimleri insanlarıyız. İkimiz de mühendisiz. Bu nedenle bizim, sorunlara en hızlı şekilde olumlu çözüm bulma imkanımız var diye düşünüyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım ile Çipras'ın, Yunanistan Başbakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AA

Etiketler: binali yıldırım, yunanistan, türkiye, çipras
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