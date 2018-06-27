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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Benim ağzımdan duyamayacaksınız'

27 Haziran 2018, Çarşamba 15:22
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la, Karayalçın'ın Çankaya'daki ofisinde bir araya geldi. İnce ve Karayalçın, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce ve Öymen ile sohbet ettiklerini ve seçim kampanyasını değerlendirdiklerini ifade eden Karayalçın, Öymen ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini söyledi.

Bir basın mensubunun, "Muharrem İnce'ye sahip çıkmalıyız, yardımcı olmalıyız, diye bir açıklamada bulundunuz. Partide değişim mesajı mı vermek istediniz?" sorusuna Karayalçın, "Bu, iktidar yürüyüşündeki güçlü bir iradeyi gösteriyor. Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız." yanıtını verdi.

"Ben hala CHP'nin üyesiyim"

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce bizim bir değerimiz, sahip çıkacağız. 81 ili ziyaret edeceğini açıkladı. Bütün örgütlerimiz destekleyecek. Kimseyi dışlamıyoruz.' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu İnce, "İzlemedim ama doğru demiş. Ben hala CHP'nin üyesiyim." diye yanıtladı.

İnce, "Parti içinde Genel Başkana yönelik istifa çağrıları var. Sizin düşünceniz nedir, olağanüstü bir kurultayla bir değişiklik gerekli mi?” sorusuna ise "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." karşılığını verdi. 

"Siz ne zaman Kılıçdaroğlu ile görüşeceksiniz?" sorusu üzerine İnce, "Biz her zaman görüşürüz." dedi.

AA

Etiketler: muharrem ince, seçim, chp, olağanüstü kurultay
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