Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nurettin Sözen, metrodan, Marmaray’a, Melen Barajı’ndan doğalgaza, Çamlıca Kulesi projesinden çöp depolama tesislerine kadar bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın övündüğü tüm projelerin kendisine ait olduğunu belirtti.

Sözen, “Ben 5 yıllık görev süremde 15 uluslararası proje yaptım. Kendisi benim projelerimi tamamlamak dışında ne yaptı?” Ben kentin siluetini bozan Taksim’deki Park Oteli tıraşladım, sen Zeytinburnu’ndaki kuleler için ne yaptın?” diye sordu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır seçim meydanlarında, açılışlarda, katıldığı bütün faaliyetlerde yaptığı konuşmaların merkezinde İstanbul, eleştirilerinin odağında da 1989-1994 döneminde kenti yöneten Nurettin Sözen var. Kendisinden sonra koltuğuna oturan Erdoğan’ın kendi dönemine ilişkin eleştirilerine yanıt veren Sözen, “Rasyonel bir insanın 30 yıl önceki susuzluktan bahsetmesi ne anlama geliyor? Ne yapmak istiyor? Bundan ne kazanıyor? 90 yıllarda kuraklık olduysa bugün ben ne yapabilirim? İnsanların vereceği oyda bunun ne etkisi olabilir?” dedi.