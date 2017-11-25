Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatına ilişkin, "Bu ithalat geçicidir, bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz." dedi.

"Şu anda üretimimiz yeterli değil" Son dönemlerde gündemde olan ithal et konusuna da değinen Bakan Fakıbaba, bunun geçici bir durum olduğunu belirtti. Fakıbaba, şöyle konuştu: "Ben hayvan ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında biz iktidara gelmeden kişi başına düşen kırmızı et 6,1 kilogram iken şimdi 14,7 kilograma çıkmıştır. İnşallah plan ve programlarımızı yaptık, bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın kırmızı ete ihtiyacı var. Bu ithalat geçicidir bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var." AA

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