Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 8'inci celseye, tutuksuz sanıklar Enis Berberoğlu ile Erdem Gül ve avukatları katıldı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise duruşmanın bitmesini adliye koridorlarında beklediler. YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMUŞ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Eylül 2018 tarihli talebiyle mahkemenin, Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren yargılama sonunda Enis Berberoğlu'nun yargılamanın durmasına ilişkin taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verilerek Berberoğlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatlarının savunma yapmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine de hükmeden mahkeme, sanık avukatlarının kapalı oturumun sonlandırılması yönündeki taleplerini ise dava konusun kamu güvenliğiyle ilgili olması nedeniyle reddetti. Duruşma, 6 Şubat'a ertelendi. DHA

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