Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

Beyaz Saray'da, Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Beyaz Saray'da TSİ 19.00'da başlayan görüşme sona erdi. 1 saat süren görüşmede masaya YPG'ye yapılan silah yardımı, Gülen'in iadesi ve vize krizi gibi konuların yatırıldığı tahmin ediliyor. Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

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