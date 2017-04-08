Bilim Bakanı’ndan ‘bilimsel’ sözler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz” şeklinde konuştu.

Sakarya’da iş adamlarıyla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecinde tartışılan başlıklar hakkında konuşan Özlü, “Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz. Dolayısıyla getirmek istediğimiz sistemde bu ‘tek adamlık’ konusu, iş yapmak istemeyen, çalışmayan, okumayan, adeta bir tembel öğrenci gibi duran muhalefetin söylemleridir” dedi.

Başkan ‘Vur’ dedi, vurdular

Halk oylaması sürecinde ‘Bu kadar yetki bir kişiye fazla olmaz mı?’ şeklinde eleştiri aldıklarını hatırlatan Bakan Özlü, şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri, bu sabah Suriye’ye askerî faaliyet gerçekleştirdi. Bakın Başkanın emriyle oldu. Başkan ‘Vur’ dedi, vurdular, meclisten, senatodan karar çıkmadı. Bizim 18 maddede böyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı ‘Vur’ deyince vuracak diye bir şey yok. Asker göndermek için TBMM’ye gideceksin, tezkere vesaire filan. Amerika’nın Başkanı ‘Vur’ deyince asker vuruyor. Yetki, iş yapmak için istenir, iş yapmaya niyetiniz varsa yetki istersiniz. Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz.”