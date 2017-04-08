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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bilim Bakanı’ndan ‘bilimsel’ sözler

08 Nisan 2017, Cumartesi 20:39
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz” şeklinde konuştu.

Sakarya’da iş adamlarıyla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecinde tartışılan başlıklar hakkında konuşan Özlü, “Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz. Dolayısıyla getirmek istediğimiz sistemde bu ‘tek adamlık’ konusu, iş yapmak istemeyen, çalışmayan, okumayan, adeta bir tembel öğrenci gibi duran muhalefetin söylemleridir” dedi.

Başkan ‘Vur’ dedi, vurdular

Halk oylaması sürecinde ‘Bu kadar yetki bir kişiye fazla olmaz mı?’ şeklinde eleştiri aldıklarını hatırlatan Bakan Özlü, şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri, bu sabah Suriye’ye askerî faaliyet gerçekleştirdi. Bakın Başkanın emriyle oldu. Başkan ‘Vur’ dedi, vurdular, meclisten, senatodan karar çıkmadı. Bizim 18 maddede böyle bir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı ‘Vur’ deyince vuracak diye bir şey yok. Asker göndermek için TBMM’ye gideceksin, tezkere vesaire filan. Amerika’nın Başkanı ‘Vur’ deyince asker vuruyor. Yetki, iş yapmak için istenir, iş yapmaya niyetiniz varsa yetki istersiniz. Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Öyle ufak tefek, dağıtılmış yetkilerle büyük devlet adamı olunmaz, büyük devlet de olunmaz.” 

AA

Etiketler: faruk özlü
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  • Özcan Erkiş

    09.04.2017 15:31:03

    Sayın Bakanın kastı "hantal bürokrasi "ise bunun çaresi tek adamlık değildir. Pekâlâ demokratik Parlamenter sistem içinde de işlerin hızlandırılması mümkündür. Yeter ki istensin. Devlet bir organizasyon olup şahsı manevidir. Hukuki ve demokratik kuralları ve kaideleri, düsturları, ilke ve prensipleri sağlamve güçlü ise ve kâmil mânâda uygulanıyorsa devlet güçlü ve büyüktür. Dünyanın en iyi ve en mutlu ve gelişmiş ülkelerinin (ABD hariç) demokratik Parlamenter sistemle yönetilen ülkeler; en kötü olanların da tek adamlık sistemiyle idare edilen ülkeler olması Bakanın sözünü TEKZİP ediyor. Birbirimizi aldatmayalım. ....

  • Muzaffer Çabukoğlu

    09.04.2017 13:57:24

    Sayın Bakanın tespiti doğrudur. Kabul etsek de etmesek de dünyanın gerçekleri böyledir. Zayıf yetkilerle büyük işler başarılamaz.

  • Özcan Erkiş

    09.04.2017 13:04:31

    Sayın Bakan! Başındaki adamdan dolayı büyük olmuş bir devlet bilmiyoruz Ayrıca ABD hariç, tek adamla yönetilen "büyük devlet " de yok. İşte Latin Amerika ülkeleri, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğunun tek adamla yönetilen ülkeleri. Hiçbiri sizin dediğiniz tek adamla yönetildiği halde "büyük devlet" değiller. Dünyanın "En iyi" ve " En mutlu"ülkeleri, Parlamenter Demokratik sistemle yönetilen demokratik hukuk devletleridir. Sayın Bakan kendisinin bile inanmadığı bir şeye bizim inanmadığı mı istiyor? Hayır! İnanmıyoruz. Çünkü doğru değil!....

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