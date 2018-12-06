Bin 603 lira maaş emekçiye zulümdür

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret tesbit komisyonunun dün toplandığını hatırlatarak, “Hemen belirtelim ki bugün Türkiye şartlarında asgari ücretliye ödenen 1603 lira maaş; emeğe zulümdür, emekçiye zulümdür, insana zulümdür” dedi.

Asgari ücret komisyonunda konuşan asgari ücretli Görmez: Borcu borçla çeviriyoruz Asgarî ücretin açlık sınırın da tutulması haksızlık Türkiye’de yapılan araştırmaların yoksulluk sınırının 6 bin 328 lira, açlık sınırının ise 1972 lirayı gösterdiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Bu rakamlara rağmen eğer toplanacak komisyonda ‘çalışandan fedakarlık’ beklenirse, bu durum tam manasıyla trajikomik bir hal alacaktır. Milletimiz bugüne kadar yeterince fedakarlık yaptı. İktidar sosyal adaleti sağlamakla mükelleftir. Kimse bunu lütuf olarak algılamamalıdır. Emin olun sadece israf ve gösterişin önüne geçilse, bu ülkenin kaynakları herkes için yeterli hale gelecektir” dedi. Ankara – Ahmet Terzi

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