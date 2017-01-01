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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Binali Yıldırım'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Benzer saldırılar olabilir

01 Ocak 2017, Pazar 17:35
Başbakan Binali Yıldırım'dan Ortaköy'deki Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda anlaşmasının 'ciddi bir başarı' olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, benzer terör saldırılarının Türkiye ve diğer ülkelerde bundan sonra da yaşanabileceğini söyledi.

Binali Yıldırım'ın sözleri şöyle:

Yaralıları ziyaret ettik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var. Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı kardeşliğimizi zedelemek. Türkiye amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz. Ama teröre boyun eğmeyeceğiz.

"ALMANYA'DA DA OLDU, IRAK'TA DA"

Bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun garantisi yok. Hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. Daha birkaç gün önce Almanya'da, Irak'ta oldu. Muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. Terörün kutsalı olmaz, dini olmaz.

"RUSYA İLE ANLAŞMA CİDDİ BİR BAŞARI"

Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart mücadeleyi başarıya ulaştırmaz. Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir insiyatif alması, savaşı sona erdirme yönündeki adımları, bunun BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor.

"BUNDAN SONRA DA SALDIRILAR OLABİLİR"

Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Türkiye'de de olabilir. Ama milletime ve vatandaşlarıma şunları söylüyorum; terör bizi yıldıramaz. Kardeşliğimizi bozamaz.

Bu ve buna benzer olaylar karşılaşabilir. Ama milletime şunu söylüyorum; terör bizi yıldıramaz. Bizim kardeşliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz.

"NOEL BABA KIYAFETİ YALAN"

Teröristin 'Noel Baba' kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok. Silahlı bir terörist.

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  • mustafa

    01.01.2017 20:56:13

    gariban vatandaşta 15 koruma,cemırlar ve birçok şekilde korunsa onlarda kormayacak ama......

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