Binali Yıldırım'ın yarın istifa edeceği iddiası

AKP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen Binali Yıldırım’ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceği iddia edildi.

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