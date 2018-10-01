Binali Yıldırım: Kimse Meclis’in sesini kısamaz

TBMM’nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin geç açılması üzerine “Kimse Meclis’in sesini kısamaz” diye espri yaptı.

Yıldırım, “TBMM her zaman çare kapısı olmuştur, burada fikri hür, vicdanı hür milletin vekilleri görev yapmaktadır” dedi. TBMM, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk yasama yılına dün başladı.

Meclis, saat 14:00’te TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplandı.

Açılış konuşmasını yapan Yıldırım, mikrofonun sesinin geç açılması üzerine “Kimse Meclis’in sesini kısamaz” diye espri yaptı. Yıldırım, “TBMM her zaman çare kapısı olmuştur, burada fikri hür, vicdanı hür milletin vekilleri görev yapmaktadır” dedi. Yıldırım, “24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi yenilenen Meclis’in 94 yıl önceki kararlılık, inanç ve idealle çalışacağına inanıyorum. TBMM 142 yıllık bir geleneğe sahiptir. Gazilik unvanı alan yüce Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin de kurucusudur. Büyük bir alev deryasını andıran o yıllardan ecdadımız 1912 yılından 1922 yılına kadar ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Ecdadımız yokluğu bahane etmemiştir” dedi.

Bakan ve komuta kademesi bir arada



Sputnik muhabiri Yurdagül Şimşek’in aktardığına göre, TBMM Genel Kurulu’nda askerler için ayrılan izleyici locasında bakan ve komuta kademisi birlikte yer aldı. Askerlerin bakanların arkasındaki sıralarda oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis’e geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması için genel kurul salonuna prompter kurulduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni sitemin vesayet mekanizmalarını ortadan kaldırdığını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının izin vermediği belirtildi.