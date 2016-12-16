Bir baba olarak içim kan ağlıyor

Suriye'nin Halep kentindeki tahliyeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir baba olarak ciddi manada içim kan ağlıyor. Toplu Konut İdaremiz olarak konteyner kentlerimizi yoğunlaştıracağız ve bu yavruları, bu insanları inşallah daha uygun yerlerde yaşatmanın mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şunları söyledi: "Bazı Batılı ülkelerin 'Bir kişi dahi gelse almam' dediği bir ortamda, biz bir kişi değil bin kişi dahi gelse almakta kararlıyız. Çünkü ben, o betonarme apartmanların yığınları içinden, yıkılan o çocukların çıkışını gördüğüm zaman bir baba olarak ciddi manada içim kan ağlıyor. Öyleyse sorumluluk makamında olan bir insan olarak da bunlara ne yaparız, ne yapmamız lazım, bunun için adım atmamız lazım. O bakımdan hiç gecikmeden arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Toplu Konut İdaremiz olarak bir taraftan o çalışmayı yapacağız, konteyner kentlerimizi yoğunlaştıracağız ve bu yavruları, bu insanları inşallah daha uygun yerlerde yaşatmanın mücadelesini vereceğiz."

Okunma Sayısı: 926

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.