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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bir baba olarak içim kan ağlıyor

16 Aralık 2016, Cuma 08:52
Suriye'nin Halep kentindeki tahliyeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir baba olarak ciddi manada içim kan ağlıyor. Toplu Konut İdaremiz olarak konteyner kentlerimizi yoğunlaştıracağız ve bu yavruları, bu insanları inşallah daha uygun yerlerde yaşatmanın mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bazı Batılı ülkelerin 'Bir kişi dahi gelse almam' dediği bir ortamda, biz bir kişi değil bin kişi dahi gelse almakta kararlıyız. Çünkü ben, o betonarme apartmanların yığınları içinden, yıkılan o çocukların çıkışını gördüğüm zaman bir baba olarak ciddi manada içim kan ağlıyor. Öyleyse sorumluluk makamında olan bir insan olarak da bunlara ne yaparız, ne yapmamız lazım, bunun için adım atmamız lazım. O bakımdan hiç gecikmeden arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Toplu Konut İdaremiz olarak bir taraftan o çalışmayı yapacağız, konteyner kentlerimizi yoğunlaştıracağız ve bu yavruları, bu insanları inşallah daha uygun yerlerde yaşatmanın mücadelesini vereceğiz."

Etiketler: erdoğan
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  • mahir

    16.12.2016 22:17:53

    peki ya kendi ülkende sorgusuz sualsiz işten attığın onbinlerce memurun hali nicedir haberin var mı?? bu insanlara yapılan zulüm değil mi? peşinen suçlu ila edip işinden atmak ta nedir? sen mahkeme misin?? bu zulüm değil midir? devleti teslim ettiğiniz cemaatin suç ortağı sizlersiniz, ama fatura garibana kesiliyor nedense.

  • CESUR ADAM

    16.12.2016 11:57:56

    Ahhh ki na aah.Bugünleri evvelinden iyi düşünüp o zaman SARAYLARDA,YATLARDA,TAAM ÜZERİNE TAAAM DOLU SOFRALARDA,ORTAK BAKANLAR KURULU TOPLADIĞINIZ ANLARDA önleyecek tedbirleri alıp,problemleri o an çözüme kavustursa idiniz. Ne gerek vardı 'ŞAM'DA CUM'A NAMAZI KILACAĞIZ,hülya ve dolmuşlarına .ALLAH ADİLDİİR,ALLAH HAKİMDİR.ALLAH HERŞEYİ GÖREN,İŞİTENDİR.

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