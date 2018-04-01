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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

''Bir defa kendine çeki düzen ver''

01 Nisan 2018, Pazar 16:16
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İl Kongresinde konuştu.

"Sen terör devletisin"

Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik olarak, "Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bileceksin, mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3844 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Son terörist imha edilene kadar durmayacağız"

"Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Çünkü bunların derdi sadece Türkiyedir, bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan
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  • Mustafa

    1.4.2018 17:29:00

    Allah var gam yok

  • Bayram bayram

    1.4.2018 17:03:11

    Çoook doooğru söylüyorsun ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE İNŞALLAH

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