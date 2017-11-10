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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

10 Kasım 2017, Cuma 12:14
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 2016 yılında 2 milyon 753 bin liralık hediye harcaması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 1 yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıtarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı geride bıraktı.

TBMM Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 2016 yılı kesin hesaplarında dikkat çeken harcama kalemlerinden biri de ‘hediye için alınan taşınırlar’ oldu.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre milletvekillerine ‘40 Hadis’ kitabı, 15 Temmuz albümleri, dizüstü bilgisayar gibi hediyeler gönderen Kahraman, 2016 yılında 2 milyon 757 bin liralık ödeneğin tamamına yakınını harcayıp 2017’ye sadece 3 bin 694 lira devretti.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2016 yılındaki 'hediye' gideri 1 milyon 396 bin lira olurken, Başbakanlık ise aynı dönemde 155 bin 700 liralık ödenekten 123 bin 840 liralık hediye harcaması yaptı.

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