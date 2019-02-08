Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde ilk mitingi Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda yaptı.

Erdoğan konuşması sırasında alanda kendisinden talepte bulunan bir gruba kızarak, “Bak kardeşim biz KİT’lere filan hepsine kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Cudi’de, mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya bir merminin fiyatı nedir? Alışılmış bir siyasetçi değilim, toplantımızı provoke etmeyelim” diyerek tepki gösterdi.

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