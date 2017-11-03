Bizim Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ''Cumhuriyet de Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir'' dedi. Ünal, “Bizim laiklikle, Cumhuriyet’le Atatürk’le ilgili duruşumuz nettir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifasını istemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünal, “Bizde herkes neferdir; kimse kendisini belediye başkanı veya milletvekili diye tanımlamaz” diye konuştu.

Mahir Ünal, perşembe akşamları Habertürk TV’de ekranlara gelen Kübra Par’ın hazırlayıp sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk oldu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ söylemiyle başlattığı AKP’li belediyelerdeki istifa sürecinden ‘Atatürkçülük’ tartışmalarına; 2019 seçiminden tutuklu gazetecilerin durumuna kadar gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mahir Ünal, Kübra Par’ın, 29 Ekim Resepsiyonu’ndaki kutlamalarda Atatürk vurgusunun ön plana çıkmasını hatırlatmasına ve son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Atatürk’ü önemseyen seçmen kitlesine doğru açılım yaptığı” görüşüne ilişkin olarak, AKPi’nin Cumhuriyet Bayramı afişlerine atıf yaptı:

“Evet, Cumhuriyet’i biz kurduk, biz koruduk ve biz yücelttik. Bizim cumhuriyetimiz, biz milletiz”

“Bizim laiklikle, Cumhuriyet’le Atatürk’le ilgili duruşumuz nettir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı” diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrat Parti döneminde Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkartılmıştır biliyorsunuz. O dönem Demokrat Parti’nin Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e dönük pozisyonu neyse, bugün aynı gelenekten gelen Recep Tayyip Erdoğan’ın pozisyonu da aynıdır. Bizim geçmişle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Cumhuriyet bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk bizimdir.”