BM’nin OHAL kaldırılsın talebine tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlâllerini gerekçe gösterek OHAL’in kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında raporun terör örgütleriyle iltisaklı şekilde hazırlandığı suçlaması yer aldı ve “Evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz” denildi. Darbe girişiminden 5 gün sonra yürürlüğe giren olağanüstü halle (OHAL) gelinen duruma dair hazırladığı 28 sayfalık raporu aktaran BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ‘OHAL’in rutin şekilde uzatılması yüz binlerce kişiye karşı çok geniş kapsamlı, derin çaplı insan hakları ihlallerine yol açtı’ dedi ve OHAL’in sonlandırılmasını talep etti. BM Yüksek Komiserliği’nin bu raporuna ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. BM’yi teröre destekle suçlayan bakanlığın yazılı açıklamasının bir bölümü şöyle: “Bu belgeye imzasını atan Yüksek Komiser’in bir süredir Türkiye’yle ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açık- lamalarda da açıkça gözlenmektedir. Yayınladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur.”