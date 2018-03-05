"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

''Böyle bir şey yoktur"

05 Mart 2018, Pazartesi 18:04
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini de açıkladı.

Çocuk istismarını önlemeye yönelik komisyon

Bozdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyon çalışmaları hakkındaki bir soruyu yanıtlarken de "Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır." şeklinde konuştu.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele

Bekir Bozdağ, bir başka soru üzerine, bugüne kadar DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de 20 terör saldırısı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 310 kişinin öldüğünü, 967 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Bozdağ, "2011-2018 yılları arasında, Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklanmıştır. Bunun 1858'i yabancı terörist savaşçılardır." dedi.

Türkiye sınırını geçen Yunanistan askerleri

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

''Bu hususta ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur."

'Terör örgütleri Almanya'da çok rahat faaliyette bulunmakta'

Bozdağ, Almanya'daki terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin şöyle konuştu:

"PKK, PYD, YPG ve Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya'da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye'nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir."

2019 seçimleri

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir." dedi.

AA

Etiketler: bozdağ
Okunma Sayısı: 858
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, ateşi körüklemeye devam ediyor: ''Katılacağım, katılabilirim"

    Beşiktaş'tan önemli galibiyet

    'Dikkat çekmemeye çalışın'

    THY: Haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

    6 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi

    'Deprem uzmanı' Prof. Dr. Ercan ''İstanbul depremi'' tahminini açıkladı

    'Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız'

    Son 15 günde 794 sivil öldü

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 44. gününde son durum?

    Temel tıbbi malzemelere bile izin verilmedi!

    ''Böyle bir şey yoktur"

    36 er beraat etti

    Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz

    Yunan askerlerinin tahliye talebi reddedildi

    Almanya'dan iadesi istendi

    Netanyahu'nun eski danışmanı itirafçı oldu

    Saddam'ın yakınlarının mallarına el konulacak

    Diyanet, küs çiftleri barıştıracak

    Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

    Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında dehşet!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    Genel

    Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.