Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2795 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakınının Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçtiğini de açıkladı.

Çocuk istismarını önlemeye yönelik komisyon

Bozdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik oluşturulan komisyon çalışmaları hakkındaki bir soruyu yanıtlarken de "Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır, caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmakta. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır." şeklinde konuştu.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele

Bekir Bozdağ, bir başka soru üzerine, bugüne kadar DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de 20 terör saldırısı gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 310 kişinin öldüğünü, 967 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Bozdağ, "2011-2018 yılları arasında, Türkiye'de 4 bin 43 DEAŞ'lı terörist tutuklanmıştır. Bunun 1858'i yabancı terörist savaşçılardır." dedi.

Türkiye sınırını geçen Yunanistan askerleri

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

''Bu hususta ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinde bulunmuştur. Böyle bir şey yoktur."

'Terör örgütleri Almanya'da çok rahat faaliyette bulunmakta'

Bozdağ, Almanya'daki terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin şöyle konuştu:

"PKK, PYD, YPG ve Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleri Almanya'da çok büyük bir rahatlıkla faaliyette bulunmakta, para toplamakta, toplantı ve gösteri yapmakta, terörist devşirmektedirler, Türkiye'nin aleyhine her tür çalışmayı yapmaktadırlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir."

2019 seçimleri

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir." dedi.