Bozdağ: Allah'tan korkun, Cumhurbaşkanımız aklının erdiği günden beri Allah'a, Resulüne sadık, yiğit bir Müslümandır

'İslam'da güncelleme' tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güncelleme dediği şey, dinimizi doğru anlama konusunda bizim alın teri dökmemizdir. Allah'tan korkun, Cumhurbaşkanımız aklının erdiği günden beri Allah'a, Resulüne sadık, yiğit ve kahraman bir Müslümandır" dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şunları söyledi: "Bugün pek çok saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için hakkı batılla karıştıranlara, hakkı söylemeyenlere, İslam'a göre değil de dünyevi çıkarlara göre konuşanlara, şan ve şöhret gibi düşüncelerle taraftar toplamaya çalışanlara, Kur'an ve sünnneti kullananlara, bize saldıranlara, daha da önemlisi bu dine düşmanlık yapanlara karşı ilim kılıcını kuşanıp bunlara gerekli cevabı vermek herkese ama öncelikli ilahiyat fakültesi dekanlarımız başta olmak üzere akademik kadroya aittir ve bu alanda çalışan ehil insanlara aittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinde güncelleme açıklamalarına değinen Bozdağ şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın güncelleme dediği şey, dinimizi doğru anlama konusunda bizim alın teri dökmemizdir. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesine imkan veren konular varsa orada fark yapmaktır. Yoksa Kur'an'ın ayetinin açıkça ifade etiği ve sünnetle sabitlenmiş konuları başka bir yere çekmek mümkün değildir, dinde reform hiç değildir. Buradan Cumhurbaşkanımıza saldırı yapanlara seslenmek istiyorum; Allah'tan korkun, Cumhurbaşkanımız aklının erdiği günden beri Allah'a, Resulüne sadık, yiğit ve kahraman bir Müslümandır."

Okunma Sayısı: 460

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.