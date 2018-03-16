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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bozdağ: AP'nin kararı Türkiye için yok hükmünde

16 Mart 2018, Cuma 18:35
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Afrin'le ilgili kararının Türkiye için 'yok hükmünde' olduğunu söyledi. Bozdağ, AP'nin bu kararıyla Avrupa değerlerini inkar ettiğini de savundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü BekirBozdağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bozdağ, dün aldığı kararla Türkiye’nin Afrin’den çekilmesini isteyen Avrupa Parlamentosu’na tepki gösterdi, “Suriye’de durum’ başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir. Bu kararıyla AP, sözkonusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Bozdağ, şunları söyledi: “Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır; terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. Zeytin Dalı Harekatı, sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak; teröristlerden bölgeyi arındırmak; bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır.”

‘AP BU KARARI ALDI DİYE TÜRKİYE VAZGEÇMEYECEK’

AP’nin Avrupa değerlerine karşı çıktığını savunan Bozdağ, şunları ifade etti: “Terörle mücadeleye destek vermesi gereken, buna karşı çıkarak AB’nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. Avrupa’nın geleceğini terör örgütleriyle, eli kanlı teröristlerle işbirliğinde görenler, AB’ye de AP’ye de Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler. AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin’deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir.”

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