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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Bozdağ'dan Afrin açıklaması

18 Mart 2018, Pazar 12:57
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı. 

"103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin'i teröristlerden temizledi." değerlendirmesini yapan Bozdağ, Mehmetçik'in terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendiğini belirtti.

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin devam edildiğini bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğratılmıştır."

AA

Etiketler: bozdağ, afrin, zeytin dalı harekatı
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