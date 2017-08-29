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29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

Bozdağ'dan Myanmar'daki katliam hakkında açıklama

29 Ağustos 2017, Salı 00:37
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Myanmar'daki soykırımı andıran katliamı şiddetle kınadıklarını belirterek, "BM, BMGK ve uluslararası toplum, soykırımı andıran bu katliamlara sessiz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Myanmar'da, Rakhayn eyaletinin kuzeyinde 25 Ağustos 2017'de başlayan olaylar sonucunda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

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Arakan'daki katliamı durdurun

Myanmar'daki olaylarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dileyen Bozdağ, "Myanmar'daki soykırımı andıran katliamı şiddetle kınıyoruz. Artan şiddet, ölümler ve yaralılardan dolayı büyük üzüntü, endişe duyuyoruz. Rakhayn eyaletindeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceğini defalarca vurguladık, bir kez daha şiddetin çözüm olmadığını vurguluyoruz. BM, BMGK ve uluslararası toplum, soykırımı andıran bu katliamlara sessiz kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Bozdağ, insanlık ölmediyse insanlığın yaşadığını göstermenin şimdi tam zamanı olduğunu vurgulayarak, BM ve BMGK'nin bu katliamı yapanları derhal durdurması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"BM ve BMGK artık sadece ölü ve yaralı sayımı yapmadığını, Myanmar'daki soykırımı andıran katliamı engelleyerek göstermelidir. Aksi takdirde BM ve BMGK, vazifesini yapmamış olur ve Myanmar'daki ölümlerin ve yaralıların mesuliyetinden kurtulamazlar. Türkiye, dünyanın her yerinde olduğu gibi Myanmar'da da hakkı söylemeye, savunmaya ve mazlumun yanında olmaya devam edecektir."

AA

Etiketler: bozdağ, arakan, myanmar
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