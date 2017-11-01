Bozdağ’dan OHAL için aynı nakarat

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına ilişin, “Vatandaşın gündelik hayatında 20 Temmuz’dan öncesi ve sonrası arasında bir fark olmadığını, her türlü hakkını hukukunu kullandığını özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. Ne zaman kalkar? Tabii bu ihtiyaç kalktığı zaman elbette kalkacaktır. Zaruret kalktığı zaman kalkacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, OHAL uygulamasına ilişkin daha önce “Üç aydan sonra buna ihtiyaç kalmaz hatta daha erken de bitirebiliriz” dediğini hatırlattı. Türkiye’nin 15 Temmuz’da karşılaştığı tehdit ve OHAL ilan edildikten sonra yapılan çalışmaların, görülenin buz dağının bir kısmı olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Bozdağ, şunları söyledi: “OHAL sadece FETÖ için değil PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele için de kullanılmaktadır. Vatandaşımızın şu anda OHAL’den dolayı rutin hayatında bir değişiklik yoktur. Terör örgütlerinin bir rahatsızlığı vardır çünkü OHAL onlara etkin şekilde uygulanıyor ve onlar bundan fevkalade rahatsız. Vatandaşın gündelik hayatında 20 Temmuz’dan öncesi ve sonrası arasında bir fark olmadığını, her türlü hakkını hukukunu kullandığını özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. Ne zaman kalkar? Tabiî bu ihtiyaç kalktığı zaman elbette kalkacaktır. Zaruret kalktığı zaman kalkacaktır.”