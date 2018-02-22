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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bozdağ: HDP ile CHP ittifak içerisinde olursa ahlaki olur

22 Şubat 2018, Perşembe 11:00
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, anket şirketlerinin 'barajı aşamayacağını' iddia ettiği MHP ile ortak şekilde Meclis'e sunulan ittifak teklifi için "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır" değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır. Baraj ittifakın aldığı oy üzerinden hesaplanacak. Vekil dağılımı da oy oranına göre dağıtılacak.

​Herkes kendi partisine oy verecek. MHP'li MHP'ye, AK Parti'li AK Parti'ye oy verecek ama oylar hesaplanırken, toplanırken, vekil dağıtımı yapılırken ayrı bir usul ortaya konulacak.

İttifak koalisyon değildir. İktidar olmak için değil, seçim öncesi halkın önüne çıkmak için yapılan bir yöntemdir.

İktidar, ittifakın güvenoyuna bağlı değildir. İttifaktan birisi iktidardan çekilirse iktidar düşmez.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hepimiz biliyoruz ki PKK terör örgütü, kendi uzantısı olan siyasi partinin oy almasını sağlamak için çok büyük baskı yapıyor, tehdit yapıyor. Bu noktada sandık güvenliğini sağlama bakımından, esasında vatandaşımızın oyunun özgür iradesine uygun bir şekilde sandığa yansımasını temin etmek bakımından, vatandaşımızın iradesi üzerinde baskı kurmak isteyenlerin bu baskısını tamamen ortadan kaldırmaya dönüktür.

CHP'nin bir ittifak içine girmeyeceği yönünde kanaate katılmıyorum. Kendilerini zaten bir ittifakın parçası olarak görüyorlar. Umarız ki dürüst davranırlar, bizim gibi açık, net olurlar.

Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı, yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler.

Burada bir karışıklık söz konusu olmaz. Çünkü herkes bugünkü gibi oy kullanacak. Sadece oy kullandığı yerin üzerinde ittifak yazacak. Oy kullanacağı partiler yan yana olacak. Ama AK Partili gidip yine AK Parti'ye oy verecek, MHP'li gidip yine MHP'ye oy verecek. Ama sonunda bunlar baraj hesabı yapılırken, yüzde 10 hesabı yapılırken ittifak toplamı olarak, ikisinin oyunun toplamı üzerinden yüzde 10 belirlenecek.

AA

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  • HÜSEYİN İLHAN

    22.2.2018 17:37:08

    RTE ve NETANYAHU ile birlikte seçim çalışması yaparsa DAHA ŞIK OLUR. Buda milletin isteği.

Risale-i Nur Külliyatı

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