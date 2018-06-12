Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AKP iktidarının yaptığı çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde hemşehrilerinden destek istedi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Çünkü, güçlü Türkiye olması için güçlü hükümet ve güçlü Meclis şarttır." dedi. AA

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