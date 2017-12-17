Bozdağ: Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyüyen, gelişen, değişen, kalkınan, altyapısıyla şaha kalkmış Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Bu yol kesmek isteyen eşkıyalara haddini sandıktan ancak aziz milletimiz bildirecektir" dedi.

Bozdağ, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda AKP Çankırı 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan önce partililere seslenen Bozdağ, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AKP'nin her kongresinin bayram havasında, şölenle gerçekleştiğini, AKP'nin değişimini ahlakla, kuralla ve güzellikle yapmayı başardığını ifade etti.

AKP'nin kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Çankırı'mızda böylesine muhteşem bir yenilenmeyi, bugün hep beraber tamamlamış oluyoruz. Çankırı teşkilatlarının bugüne kadar ortaya koyduğu siyasal başarılar AK Parti'mizin Türkiye'deki başarısına büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

2019 yılı yaklaşırken iftiraların, yalanların ve kumpasların artacağına işaret ederek bu olaylara hazırlıklı olunmasını isteyen Bozdağ, bazı çevrelerin Türkiye'nin kalkınmasını gelişmesini istemediğinin altını çizdi.

'MİLLETİN DUASIYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

"Çünkü dert başka" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Büyüyen, gelişen, değişen, kalkınan, altyapısıyla, üstyapısıyla her şeye rağmen şaha kalkmış Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Bu yol kesmek isteyen eşkıyalara haddini sandıktan ancak aziz milletimiz bildirecektir. Ben yürekten inanıyorum. Avrupa'sında, Amerika'sında başka başka yerlerde Türkiye'nin güçlenişinden rahatsız olan içimizde bulunan ve başka ülkelere uşaklık yapan bazı çevreler ve terör örgütlerine baktığınız zaman çok büyük bir blok olduğunu görüyoruz. Onlar ne olursa olsun ne yaparsa yapsın bilmemiz lazım ki bizim içinde olduğumuz blok hepsinden daha büyüktür. Biz milletin ta kendisiyiz. Milletin içinden çıkan bir gücüz. Milletinin duasıyla ve desteğiyle yolumuza devam edeceğiz."