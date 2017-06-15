Brexit müzakereleri 19 Haziran'da başlıyor

​AB Komisyonu ile İngiltere'nin ortak açıklamasında, Brexit müzakerelerine ilişkin "AB Komisyonunun Baş Müzakerecisi Michel Barnier ile İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, bugün, 50. madde müzakerelerini 19 Haziran Pazartesi günü başlatma kararı aldılar." denildi.

İngiltere, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

AB, iki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde ilerleme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması görüşmesine karşıyken, İngiltere ikisinin aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB'nin, İngiltere'nin önceki taahhütlerinden dolayı 60 milyar avroluk bir fatura ödemesi gerektiğini savunması, müzakerelerdeki en zorlayıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının durumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır da önemli bir tartışma konusu.