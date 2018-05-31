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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bu adamın neyine inanacaksın?

31 Mayıs 2018, Perşembe 18:21
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gülen - Erdoğan görüşmesi” iddiası ile ilgili kaleme aldığı satırları yalanlayan gazeteci Nasuhi Güngör’ü katıldığı bir canlı yayında eleştirdi.

İnce, Habertürk televizyonu canlı yayınında, “Nasuhi Güngör de kitabında Nisan’da görüştüler diyor, şimdi kıvırıyor. Bu adam TRT’nin ne hale düştüğünü, bu adamın neyine inanacaksın? Şimdi senin gibi bir adamı TRT’nin haber müdürü yapıyorlar” dedi. İnce, Çarşamba günü düzenlediği Kırşehir mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen’in 2000 yılında görüştüklerini iddia edip bu iddiasını gazeteci Nasuhi Güngör’ün kitabına dayandırmıştı. Muharrem İnce: Sosyal medya fenomenliğinden CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığına Yenilikçi Hareket isimli kitapta görüşme iddiasına ilişkin şu satırlar yer alıyordu: “Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide, uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülenle de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi, muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.” Bu satırların kamuoyuna yansıtılması sonrası Twitter hesabı üzerinden Güngör, “Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok” açıklama yaptı.

Etiketler: ince, nasuhi güngör
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  • Necati

    1.6.2018 01:23:07

    Zor dostum zor insan olmak zor

  • g@L!p

    31.5.2018 19:07:11

    Adam ben yalancı ve iftiracıyım demiş açıkçası. Şimdi bu adam milletin parasıyla iş yapan trt bin başında. Sen bu adama milletin malını emanet et. Gel de güven. Her yorumumda dediğim gibi "her kurum kokuyor !!!"

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