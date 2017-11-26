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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bu anlayışla olmaz

26 Kasım 2017, Pazar 20:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Burada yaşayan halkın haletiruhiyesini anlamadan, bunların psikolojik problemlerini devlet olarak üstlenmeden terörle mücadelede başarılı olamazsınız.” dedi.

Karamollaoğlu, Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, hükümetin terörle mücadele politikasını eleştirerek, “Terörü sadece silahla mücadele vasıtası görürseniz problemi çözemezsiniz. Terörün neden kaynaklandığını, nasıl beslendiğini, kimler tarafından desteklendiğini göreceksiniz. Onun için çetele tutarak, ‘bugün beş şehit verdik, 15 tanede terörist öldürdük.’ diyorsunuz. Yarın ‘10 şehit verdik, 55 tane terörist öldürdük.’ dersiniz ama bu şekilde bu problemi çözemezsiniz. Çünkü dışarıdan özellikle terörü destekleyenler daha fazla destek verir, daha fazla silah verirler, daha fazla adamı dağa çıkarırlar.”  Karamollaoğlu, bölgenin terör probleminin yanı sıra sosyal ve eğitim alanlarında da problemleri olduğuna dikkati çekti.

AA

Etiketler: karamollaoğlu
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