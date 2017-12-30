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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

30 Aralık 2017, Cumartesi 18:33
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak. Teşkilatlarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Temel Karamollaoğlu'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin suni gündemlerle oyalandığını, kolay çözülebilecek bazı problemlerin ısrarla bir gerginlik meydana getirebilmek için gündemde tutulduğunu iddia etti.

"Bu pili bitmiş bir iktidarın, ayakta kalabilmek için yaptığı çabadan başka bir şeye benzemiyor." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli probleminin kutuplaşma ve kamplaşma olduğunu savundu.

"Asgari ücret hala açlık sınırıyla ölçülüyor"

Asgari ücretin bin 603 lira olarak belirlendiğini anımsatan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Hayırlı olsun. Bizim asgari ücretliler, 'Yiyebildiğin kadar ye, harcayabildiğin kadar harca.' diyecekler. Asgari ücret belirlenirken işverenden de işçiden de anlayış bekleniyor. Adamın karnı doymuyor, karnı aç. Nefesi kokan adama diyorsun ki: 'Senden de anlayış bekliyoruz.' Bu umursamazlık, anlayışsızlık, becerisizlik. Asgari ücret, hala açlık sınırıyla ölçülüyor.

Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter."

Karamollaoğlu, yeni yılın büyük ihtimalle seçim yılı olacağını belirterek, "Yeni yıl, bizim için seçime hazırlık yılı olacak. Teşkilatlarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız ve seçimde de en güzel neticeleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: karamollaoğlu
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  • hahmet

    30.12.2017 18:51:09

    Maneviyatçı olupta mevcut iktidara dobra dobra doğruyu söyleyen tek siyasi teşkilat. MaşAllah.

Risale-i Nur Külliyatı

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