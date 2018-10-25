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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesi

25 Ekim 2018, Perşembe
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis’e sunulan bütçe rakamlarını değerlendirdi.

“Bu bütçe Türkiye bütçesi değil Külliye bütçesidir” diyen Karamollaoğlu açıklamalarına şöyle devam etti; “Bütçe rakamları bir iktidarın kimliğini ele verir. Bu rakamlar üzerinden 2019 bütçesinin röntgenini çektiğimizde 4 sonuç görüyoruz. 1- Bu bütçe Türkiye bütçesi değil Külliye bütçesidir 2- Bu bütçe üretim bütçesi değil tüketim bütçesidir 3- Bu bütçe kalkınma değil bütçesi değil oyalama bütçesidir. Bu bütçede. Emekli yoktur. Asgarî ücretli yoktur. Memur, işçi, emekçi yoktur. Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkâr yoktur. Çiftçi, üretici yoktur. Aslan payı her yıl olduğu gibi bu yılda rantiyeciye, bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Yine en çok faiz lobisi kazanacaktır. Rakamlar bunun habercisidir.”

Bizim kırmızı çizgimiz: Oğluna okul pantolonunu alamayan babalardır 

“Şimdi bir kırmız çizgi açıklama yarışı aldı başını gidiyor” diyen Karamollaoğlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadadır. Bu durumun içerisinde yep yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Elbette herkesin kırmızı çizgileri var. Bu konuda bizimde bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Bizim kırmızı çizgimiz; Adalet arayan mağdurlardır. Fitre parasına muhtaç hale getirilmiş asgari ücretlilerdir. Şeker Fabrikası işçileri ve mahsulü para etmeyen çiftçilerimizdir. Borç mağduru milyonlardır. Atanamayan öğretmenler, iflas eden esnaf ve tücarlardır. Oğluna okul pantolonunu alamayan babalardır. Velhasılı kelam bizim kırmızı çizgimiz bu memleketin selameti ve insanlarımızın huzurudur.”

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba 

Etiketler: karamollaoğlu, bütçe
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